В Саудовской Аравии признали право женщины путешествовать и жить одной
В Саудовской Аравии наконец признали право женщин жить и путешествовать самостоятельно, без мужчин-опекунов.
В Саудовской Аравии наконец признали право женщин жить и путешествовать самостоятельно, без мужчин-опекунов.
Ранее прокуратура обвиняла женщин в том, что они покидают дом и уезжают без разрешения. Так было с Мериам Аль-Этибе, которая отправилась в Эр-Рияд, не получив согласие родителей. Дело девушки длилось три года. Суд Саудовской Аравии признал ее невиновной: “Женщина — это вменяемый взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить”.
По словам адвоката Аль-Этибе, это решение — исторический момент для всей страны. Реформы принца Мухаммеда ибн Салмана, который стремится сделать Саудовскую Аравию открытой и свободной, поэтапно воплощают в жизнь, пишет портал 34travel.me.
“Это было сложно, но оно того стоило”, — сказала Аль-Этибе.
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