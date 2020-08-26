В швейцарском городе из-за неисправности на фабрике Lindt прошел шоколадный дождь

Сообщается, что на шоколадной фабрике Lindt & Sprüngli, расположенной в швейцарском городе Ольтен, произошел сбой в системе охлаждающей вентиляции, в результате чего большое количество хлопьев какао попали в воздух, а сильный ветер разнес их по округе.

Один из местных жителей разместил в социальной сети Twitter фотографию, на которой изображен автомобиль, присыпанный какао-порошком. По его словам, такую "присыпку" можно было увидеть везде.

Компания Lindt & Sprüngli заявила, что частицы шоколада абсолютно безвредны для человека и окружающей среды. Сотрудники фабрики быстро устранили дефект, производство возобновилось в обычном режиме.