В Сингапуре построят город будущего
В Сингапуре планируют построить город будущего. С солнечными батареями, подземными дорогами, “зелеными” зданиями и своим сельским хозяйством, пишет портал 34travel.me.
В Сингапуре планируют построить город будущего. С солнечными батареями, подземными дорогами, “зелеными” зданиями и своим сельским хозяйством, пишет портал 34travel.me.
Город Тенга будет включать пять районов. Дома там разместят в наиболее комфортных местах с учетом температуры, солнечного света и ветра. Все транспортное сообщение перенесут под землю, наверху — огороды, сады, парки, велосипедные дорожки и игровые площадки.
Энергию в Тенге планируют получать от солнечных батарей. Причем в каждой квартире будет установлена “умная” панель для ее контроля.
“Зеленым” город станет благодаря коридору из деревьев шириной в 100 метров и длиной в 5 километров. Он будет проходить через все районы и объединять их с центральным заповедником острова.
Проект города уже разработан в 3D. Планируется, что первые квартиры там начнут продавать и сдавать к концу 2022-го или началу 2023 года.
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