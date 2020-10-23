В Сингапуре построят город будущего

Город Тенга будет включать пять районов. Дома там разместят в наиболее комфортных местах с учетом температуры, солнечного света и ветра. Все транспортное сообщение перенесут под землю, наверху — огороды, сады, парки, велосипедные дорожки и игровые площадки.

Энергию в Тенге планируют получать от солнечных батарей. Причем в каждой квартире будет установлена “умная” панель для ее контроля.

First batch of BTO flats in Tengah, Singapore's new 'forest town' set for launch https://t.co/eqcc58XAeN pic.twitter.com/tqmyDz4Gr7 — AsiaOne (@asiaonecom) August 10, 2020

“Зеленым” город станет благодаря коридору из деревьев шириной в 100 метров и длиной в 5 километров. Он будет проходить через все районы и объединять их с центральным заповедником острова.

Проект города уже разработан в 3D. Планируется, что первые квартиры там начнут продавать и сдавать к концу 2022-го или началу 2023 года.