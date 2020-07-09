В Словении сожгли статую Мелании Трамп

Скульптурное изображение первой леди США было установлено 5 июля 2019 года близ ее родного города Севница. Статуя была заказана американским художником из Берлина Брэдом Дауни и выполнена местным скульптором Алешем Жупевцем. Изображение Мелании Трамп он вырезал бензопилой из липы.

По словам ее создателя, в прошедшие выходные неизвестные подожгли деревянную скульптуру.

Statue of Melania Trump torched in her native Slovenia https://t.co/8cm3YoRZb8 pic.twitter.com/MDhGsR4sZ6 — New York Post (@nypost) July 8, 2020

Брэд Дауни сказал, что 5 июля, сам убрал скульптуру — теперь почерневшую и изуродованную — как только полиция сообщила ему о произошедшем. Примечательно, что случилось это ровно через год после ее открытия.

“Я хочу знать, почему они это сделали”, — говорит Дауни. Он надеялся, что статуя будет способствовать диалогу о политической ситуации в Соединенных Штатах. Мысль художника была в том, чтобы подчеркнуть статус Мелании Трамп как иммигрантки, вышедшей замуж за президента, который, собственно, с этой же иммиграцией и борется.