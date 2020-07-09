В Словении сожгли статую Мелании Трамп
Инцидент произошел 4 июля во время празднования дня независимости США. После нанесенных повреждений деревянную фигуру первой леди убрали, пишет The Guardian.
Инцидент произошел 4 июля во время празднования дня независимости США. После нанесенных повреждений деревянную фигуру первой леди убрали, пишет The Guardian.
Скульптурное изображение первой леди США было установлено 5 июля 2019 года близ ее родного города Севница. Статуя была заказана американским художником из Берлина Брэдом Дауни и выполнена местным скульптором Алешем Жупевцем. Изображение Мелании Трамп он вырезал бензопилой из липы.
По словам ее создателя, в прошедшие выходные неизвестные подожгли деревянную скульптуру.
Брэд Дауни сказал, что 5 июля, сам убрал скульптуру — теперь почерневшую и изуродованную — как только полиция сообщила ему о произошедшем. Примечательно, что случилось это ровно через год после ее открытия.
“Я хочу знать, почему они это сделали”, — говорит Дауни. Он надеялся, что статуя будет способствовать диалогу о политической ситуации в Соединенных Штатах. Мысль художника была в том, чтобы подчеркнуть статус Мелании Трамп как иммигрантки, вышедшей замуж за президента, который, собственно, с этой же иммиграцией и борется.
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