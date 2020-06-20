В средневековом польском замке нашли тайник времен Второй мировой войны
В сундуке хранилось больше сотни серебряных предметов.
В сундуке хранилось больше сотни серебряных предметов.
Польские историки обследовали территорию рядом с руинами Ягеллонского замка XIV века и обнаружили под землей сундук с серебряными предметами, пишет The History Blog.
Замок находится на юге страны, в городе Новы-Сонч. Найти клад помог металлоискатель — он сработал рядом с башней замка. При раскопках исследователи обнаружили почти истлевший сундук, в котором хранилось столовое серебро: бокалы, чаши и другие приборы. Всего насчитали 103 предмета. Они датированы концом XIX — началом XX века, все хорошо сохранились. Сообщается, что стиль приборов указывает на еврейское церемониальное искусство. Найденное сокровище передадут в музей.
По мнению местного археолога Бартоломея Урбанского, эти предметы могли использоваться для проведения ритуалов. Сам тайник, вероятно, был оборудован в годы Второй мировой войны. Ученые пока не знают, кто именно мог спрятать клад. Это могли сделать как отступавшие немецкие солдаты, так и владелец сундука.
Замок, рядом с которым нашли сундук, сохранился лишь частично. В первозданном виде он имел две угловые башни, одну центральную, многоэтажное жилое здание и, скорее всего, ров, который отделял замок от города. В течение 300 лет он был резиденций польских, датских и венгерских королей. За свою историю несколько раз был разрушен. Его восстановили в 1938 году, незадолго до вторжения немецкой армии в Польшу. Во время Второй мировой в Новы-Сонче было создано гетто, в котором содержалось до 20 000 евреев.
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