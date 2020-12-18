В США семью сняли с рейса из-за отказа двухлетнего ребенка пользоваться маской

Семья с ребенком должна была отправиться из Денвера в Нью-Джерси, где собиралась провести выходные с друзьями. Перед самым вылетом пассажиров попросили покинуть самолет, поскольку их двухлетняя дочь отказывалась надеть маску. Это произошло в момент, когда лайнер уже был готов к отправлению. Чтобы высадить семью, пришлось заново присоединять трап, говорит мать девочки Илиз Орбан.

Девушка рассказала, что они с мужем являются владельцами бонусных карт United Airlines уровня Silver. Семья всегда пользовалась услугами только этой компании. Вместе с дочерью супруги летали четырежды, но раньше никаких претензий к девочке, не желающей носить маску, не возникало, сообщает портал Тонкости Туризма.

После снятия с рейса пассажиры узнали, что их багаж (включая детское кресло) отправился в Нью-Джерси, им пришлось ждать его возвращения сутки. Как сообщает издание The Sun, семью внесли в черный список United Airlines.