В столице Литвы появится пляж — на площади в центре города

“Южные курорты в Европе прикрыли двери, а пляжи Балтийского моря в этом году будут полны людей, поэтому приглашаем горожан и гостей столицы отдыхать в Вильнюсе. Этим летом Вильнюс превратится в курорт, в этом вы убедитесь во вторник”, — сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Пляж площадью 1660 кв. м с понедельника насыпают на Лукишкской площади, сюда привезли около 300 куб. м песка. Пляж будет действовать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы Telia TV, сериалы, концерты, а днем — виды с Балтийского моря.

“Во время карантина о Вильнюсе заговорили во всем мире. Офис в Паланге, а пляж — в столице, это часть новой реальности, которая меняет нашу жизнь к лучшему. Работа и развлечения сейчас там, где находимся мы сами”, — сказала Бируте Эймонтайте, представитель Telia Lietuvа.