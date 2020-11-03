В Таиланде разрушается популярная туристическая достопримечательность

Камень весом 30 тонн распался на две части. Теперь они лежат рядом со скалой, каждая — около 50 метров в длину и 70 метров в ширину, пишет портал 34travel.me.
Кроме того, часть скалы упала на популярный у дайверов коралловый риф, который находился рядом с Ко Мае Урай. Береговая охрана уверена, что это не единственные последствия обрушения.
Территорию рядом со скалой уже изолировали. Она будет закрыта минимум на два года. Администрация парка работает над проектом по восстановлению природной достопримечательности. Его планируют запустить в конце следующей недели.
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