В Таиланде сладкой парочке туристов грозит 5 лет тюрьмы за съемку порно в отеле

Полицейские посетили их гостиничный номер на острове Краби на юге Таиланда, где нашли пару, резвящуюся в кровати. По сообщениям СМИ, молодые люди путешествовали по стране, снимая сотни откровенных видео, а затем продавали их в интернете. Персонал заподозрил неладное из-за того, что пара часами не выходила из номера. Снимки из комнаты показывают, что они использовали осветительное и видео оборудование для съёмки фильмов. Пара загружала их на популярный сайт для взрослых, где зрители платят за просмотр, сообщает TourProm.

An American tourist and his Hungarian girlfriend were arrested in #Thailand after they were allegedly caught making porn videos.

Hotel staff became suspicious that the man, named as Roderick Antonio Matthews Jr., https://t.co/Xy0M42freS pic.twitter.com/r92Uz6KJ4b — Bangkok Jack News (@BangkokJackNews) February 27, 2020

Офицеры конфисковали всё оборудование. Они обнаружили, что пара находилась в стране нелегально в течение 256 дней без визы в паспортах. Полковник полиции Краби заявил сегодня, что паре предъявлены обвинения в “публикации и торговли порнографией”, а также в визовых нарушениях и работе без разрешения.