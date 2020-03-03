В Таиланде сладкой парочке туристов грозит 5 лет тюрьмы за съемку порно в отеле(1)
Американскому туристу и его венгерской подруге грозит до пяти лет тайской тюрьмы после того как они были арестованы за съёмку порно видео в гостиничном номере. Сотрудники отеля стали подозревать, что мужчина по имени Родерик Антонио Мэтьюз-младший 31 года, и его партнерша Ката Барбара Косо 22 лет, находятся в Таиланде незаконно, так как их визы истекли.
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