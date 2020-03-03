03.03.2020, 10:20

В Таиланде сладкой парочке туристов грозит 5 лет тюрьмы за съемку порно в отеле


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В Таиланде сладкой парочке туристов грозит 5 лет тюрьмы за съемку порно в отеле
Scanpix, AFP By-line:BEHROUZ MEHRI

Американскому туристу и его венгерской подруге грозит до пяти лет тайской тюрьмы после того как они были арестованы за съёмку порно видео в гостиничном номере. Сотрудники отеля стали подозревать, что мужчина по имени Родерик Антонио Мэтьюз-младший 31 года, и его партнерша Ката Барбара Косо 22 лет, находятся в Таиланде незаконно, так как их визы истекли.

Полицейские посетили их гостиничный номер на острове Краби на юге Таиланда, где нашли пару, резвящуюся в кровати. По сообщениям СМИ, молодые люди путешествовали по стране, снимая сотни откровенных видео, а затем продавали их в интернете. Персонал заподозрил неладное из-за того, что пара часами не выходила из номера. Снимки из комнаты показывают, что они использовали осветительное и видео оборудование для съёмки фильмов. Пара загружала их на популярный сайт для взрослых, где зрители платят за просмотр, сообщает TourProm.

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Офицеры конфисковали всё оборудование. Они обнаружили, что пара находилась в стране нелегально в течение 256 дней без визы в паспортах. Полковник полиции Краби заявил сегодня, что паре предъявлены обвинения в “публикации и торговли порнографией”, а также в визовых нарушениях и работе без разрешения.

За работу без разрешения они могут оказаться в тюрьме на срок до пяти лет со штрафом до 100 тысяч бат, в то время как за порновидео грозит до трех лет и штраф в размере 60 тысяч бат.

Полиция все еще собирает доказательства и продолжает расследование. Представитель органов правопорядка добавил, что туристам, возможно, будут предъявлены и другие обвинения. Он сказал: “Судебный процесс начался. Изначально из отеля сообщили, что пара просрочила визы, но мы поймали их с поличным во время съёмки порнографии. Мы будем предъявлять обвинения в публикации и торговли порнографией в Королевстве, получении дохода без действующего разрешения на занятость и незаконном нахождении в стране”.

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