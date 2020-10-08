В Таллинне пройдут бесплатные киновстречи о жизни Китая

Фильмы будут показаны на языке оригинала, но с английскими субтитрами. После каждого сеанса будет обсуждение с экспертами. Язык общения — английский.

Показы пройдут в рамках студенческого междисциплинарного проекта Таллиннского университета ELU (эст. яз. Erialasid Lõimiv Uuendus). Он способствует расширению академических горизонтов и предоставляет возможность для сотрудничества со студентами других специальностей. В проекте ELU используется метод обучения, основанный на проблематике, тем самым развивая у студентов навыки командной работы и решения проблем, которые необходимы на современном рынке труда.

“Идея организовать “Месяц китайского кино” у меня возникла в прошлом году. Студенты пробуют себя в реализации достаточно масштабного мероприятия и получают за прохождение университетского предмета зачетные баллы, а для эстонского зрителя — это знакомство с миром Поднебесной империи через кино”, — рассказывает руководитель проекта, режиссер, аниматор и кинематографист Сергей Кибус.