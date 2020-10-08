08.10.2020, 10:05

В Таллинне пройдут бесплатные киновстречи о жизни Китая


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В Таллинне пройдут бесплатные киновстречи о жизни Китая
Scanpix, EPA, ROMAN PILIPEY

C 9 октября в здании BFM состоится серия киновстреч “Сделано в Китае!”. Будут показаны четыре документальных фильма об обществе и жизни материкового Китая. Киносеансы будут проходить по пятницам с 18.30 в кинотеатре SuperNova (адрес: Нарвское шоссе, 27, здание Nova, 4 этаж, аудитория N-406) и они бесплатны для всех.

Фильмы будут показаны на языке оригинала, но с английскими субтитрами. После каждого сеанса будет обсуждение с экспертами. Язык общения — английский.

Показы пройдут в рамках студенческого междисциплинарного проекта Таллиннского университета ELU (эст. яз. Erialasid Lõimiv Uuendus). Он способствует расширению академических горизонтов и предоставляет возможность для сотрудничества со студентами других специальностей. В проекте ELU используется метод обучения, основанный на проблематике, тем самым развивая у студентов навыки командной работы и решения проблем, которые необходимы на современном рынке труда.

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“Идея организовать “Месяц китайского кино” у меня возникла в прошлом году. Студенты пробуют себя в реализации достаточно масштабного мероприятия и получают за прохождение университетского предмета зачетные баллы, а для эстонского зрителя — это знакомство с миром Поднебесной империи через кино”, — рассказывает руководитель проекта, режиссер, аниматор и кинематографист Сергей Кибус.

На первой встрече будет показан фильм 2019 года “Конфуцианская мечта”. Это будет премьера показа фильма в Эстонии. Главная героиня молодая женщина по имени Чаоянь. У нее есть образование, семья и работа в современном Китае, однако, ее состояние “внутренней пустоты” не дает ей наслаждаться в целом комфортной жизнью. Приоритетом Чаоянь является образование сына, и вместе с родителями-единомышленниками она ищет ответы на вопросы семейного счастья в древних конфуцианских учениях. Но ее идеи не находят поддержки у близких. Привить почти исчезнувшие учения к современному образу жизни оказалось труднее, чем ожидалось.

“Стоит отметить, что из-за ситуации с коронавирусом количество мест в зале ограничено. Зрителей просим приходить в масках. Добро пожаловать!”, — добавляет Сергей Кибус.

Программа:

♦ 09.10 — “Конфуцианская мечта” (2019 год, на китайском языке с английскими субтитрами) NB! Премьера показа фильма в Эстонии!
♦ ️16.10 — “Наша машина времени” (2019 год, на китайском языке с английскими субтитрами) NB! Премьера показа фильма в Эстонии!
♦ ️23.10 — “Незамужние женщины” (2019 год, на китайском языке с английскими субтитрами)
♦ ️30.10 — “Красная гроздь” (2020 год, на китайском языке с английскими субтитрами) NB! Премьера показа фильма в Эстонии!

Дополнительную информацию можно найти на странице Facebook “Месяц китайского кино — Сделано в Китае”.

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