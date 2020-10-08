В Таллинне пройдут бесплатные киновстречи о жизни Китая

На первой встрече будет показан фильм 2019 года “Конфуцианская мечта”. Это будет премьера показа фильма в Эстонии. Главная героиня молодая женщина по имени Чаоянь. У нее есть образование, семья и работа в современном Китае, однако, ее состояние “внутренней пустоты” не дает ей наслаждаться в целом комфортной жизнью. Приоритетом Чаоянь является образование сына, и вместе с родителями-единомышленниками она ищет ответы на вопросы семейного счастья в древних конфуцианских учениях. Но ее идеи не находят поддержки у близких. Привить почти исчезнувшие учения к современному образу жизни оказалось труднее, чем ожидалось.
“Стоит отметить, что из-за ситуации с коронавирусом количество мест в зале ограничено. Зрителей просим приходить в масках. Добро пожаловать!”, — добавляет Сергей Кибус.
Программа:
♦ 09.10 — “Конфуцианская мечта” (2019 год, на китайском языке с английскими субтитрами) NB! Премьера показа фильма в Эстонии!
♦ ️16.10 — “Наша машина времени” (2019 год, на китайском языке с английскими субтитрами) NB! Премьера показа фильма в Эстонии!
♦ ️23.10 — “Незамужние женщины” (2019 год, на китайском языке с английскими субтитрами)
♦ ️30.10 — “Красная гроздь” (2020 год, на китайском языке с английскими субтитрами) NB! Премьера показа фильма в Эстонии!
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