"В Таллинне слишком дорого жить". Составлен рейтинг лучших городов для жизни с детьми. На каком месте столица Эстонии?
В исследовании, проведенном норвежской компанией SUMO Finans, эксперты сравнили 50 европейских городов и определили, что лучше всего семьям с детьми живется в португальском Порту. На втором месте находится Барселона, на третьем — Лиссабон. Четвертое место в этом рейтинге занял наш Таллинн. Столь высокую позицию столица Эстонии получила благодаря одному важному фактору — уровню и доступности образования.
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