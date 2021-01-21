"В Таллинне слишком дорого жить". Составлен рейтинг лучших городов для жизни с детьми. На каком месте столица Эстонии?

При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: стоимость аренды 3-комнатной квартиры, расходы на семью из четырех человек, плата за детский сад за одного ребенка, наличие парков и количество проводимых мероприятий, ориентированных на детей. При составлении рейтинга учитывались отзывы сайта Tripadvisor, а также статистические данные каждого отдельного города.

Пальму первенства в этом негласном соревновании одержал Порту. В этом красивом португальском городе очень много всевозможных развлечений для детей - 1,69 детских аттракционов на территории в 1 квадратный километр! На ежемесячные расходы семье из четырех человек требуется около 1931 евро. Аренда квартиры обойдется в среднем в 1043 евро, а за одного ребенка в детском саду придется заплатить 336 евро.

Второе место в рейтинге заняла Барселона, где уровень жизни значительно выше, траты больше, но развлечений и мероприятий для семей с детьми проводится очень много.