В Таллинне закрывается знаменитая гостиница. Все работники будут сокращены

На сайте гостиницы Radisson Blu Sky номера можно забронировать до этой субботы. Начиная с 7 ноября известный таллиннский отель закрывается на капитальный ремонт, который будет длиться полтора года.

Еще весной этого года из-за уменьшения числа туристов отель Radisson Blu Sky сократил почти сто человек. В среду стало известно, что оставшиеся 55 сотрудников также получат уведомление о сокращении.

“Да, вторая волна сокращений тоже будет, но по совершенно другой причине”, — подтвердил еще летом Кайдо Ояперв, руководитель Radisson. “Владелец нашего отеля решил начать капитальный ремонт немного раньше, чем планировалось. Поскольку это довольно длительный период, к сожалению, мы не сможем никому предложить работу на это время. Ремонт займет 12-14 месяцев”, — сказал он изданию Ärileht.

Владелец отеля Eften инвестирует в гостиницу около 20 млн евро. Когда отель откроется весной 2022 года, он будет называться Radisson Collection.