22.10.2020, 07:00

В Таллиннском аэропорту считают, что тестирование на COVID-19 стоит проводить и перед полетом


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Tiit Blaat

Со вторника в лондонском аэропорту Хитроу можно будет протестироваться на коронавирус, так туристам не предется находиться на самоизоляции после прибытия в страну. В Таллинне тоже стоит проводить тестирование перед полетом, считает коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, пишет rus.err.ee.

Тестирование прибывающих из стран с высоким риском заражения на COVID-19, которое проводят в Таллиннском аэропорту, оправдало себя, и, по словам Пяргмяэ, пассажиры с отрицательным тестом проводили меньше времени на самоизоляции.

“Тест на COVID-19 пассажиры могли бы делать и до поездки. Тогда они будут уверены, что люди в аэропорту и самолете не заражены. Сначала стоило бы тестироваться перед прямыми рейсами в страны, где обязательно требуется прохождение теста”, — сказал Пяргмяэ.

Коммерческий директор не смог ответить, может ли такая мера быть реализована и когда, потому что это входит в компетенцию учреждений, которые проводят тестирование.

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