В Таллиннском аэропорту считают, что тестирование на COVID-19 стоит проводить и перед полетом
Со вторника в лондонском аэропорту Хитроу можно будет протестироваться на коронавирус, так туристам не предется находиться на самоизоляции после прибытия в страну. В Таллинне тоже стоит проводить тестирование перед полетом, считает коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, пишет rus.err.ee.
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