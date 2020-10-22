В Таллиннском аэропорту считают, что тестирование на COVID-19 стоит проводить и перед полетом

Тестирование прибывающих из стран с высоким риском заражения на COVID-19, которое проводят в Таллиннском аэропорту, оправдало себя, и, по словам Пяргмяэ, пассажиры с отрицательным тестом проводили меньше времени на самоизоляции.

“Тест на COVID-19 пассажиры могли бы делать и до поездки. Тогда они будут уверены, что люди в аэропорту и самолете не заражены. Сначала стоило бы тестироваться перед прямыми рейсами в страны, где обязательно требуется прохождение теста”, — сказал Пяргмяэ.

Коммерческий директор не смог ответить, может ли такая мера быть реализована и когда, потому что это входит в компетенцию учреждений, которые проводят тестирование.