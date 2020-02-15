В Таллиннском аэропорту задержали двух туристов, пытавшихся провезти кокаин в своих желудках

Мужчины получили 231,2 гр чистого кокаина в Нидерландах, а затем пытались через Германию доставить запрещенный груз в Эстонию. Для того, чтобы пройти контроль безопасности в аэропорту, мужчины разделили пакеты с кокаином между собой и решили провезти его в своих желудках.

“Согласно их плану, они разделили упаковки кокаина между собой. Ави Тиква должен был в своем организме перевезти 4 упаковки кокаина, а колумбиец Хоенис Серпа Араужо — десять”, говорится в опубликованном в прошлом месяце обвинении суда.

Когда наркокурьеры получили кокаин, хорошо его запаковали и “спрятали”, они купили авиабилеты из Нидерландов в Эстонию с пересадкой в немецком Франкфурте. И уже в воскресенье вечером, 13 октября 2019 года, прибыли в Таллинн под видом туристов.

Но дальше все пошло не по плану, так как по прибытии в Таллиннский аэропорт эти пассажиры вызвали подозрение у сотрудников службы безопасности и их отправили на дополнительную проверку. Мужчинам был сделан рентген, который и показал подозрительные пакеты. В результате медицинского осмотра в теле 50-летнего Ави Тиква в четырех пакетах был обнаружен кокаин общим весом 81 грамм. В ходе проверки у гражданина Колумбии кокаина было найдено в два раза больше — 150,2 грамма.