15.02.2020, 19:08

В Таллиннском аэропорту задержали двух туристов, пытавшихся провезти кокаин в желудках

 (15)
EST
В Таллиннском аэропорту задержали двух туристов, пытавшихся провезти кокаин в желудках
Scanpix, REUTERS By-line:CARLOS JASSO

13 октября прошлого года в Таллиннском аэропорту были задержаны 50-летний гражданин Израиля Ави Тиква (полный тезка известного израильского футболиста — прим.ред.) и 25-летний гражданин Колумбии Хоенис Серпа Араужо, которые пытались перевезти в Эстонию 231 гр кокаина.

Мужчины получили 231,2 гр чистого кокаина в Нидерландах, а затем пытались через Германию доставить запрещенный груз в Эстонию. Для того, чтобы пройти контроль безопасности в аэропорту, мужчины разделили пакеты с кокаином между собой и решили провезти его в своих желудках.

“Согласно их плану, они разделили упаковки кокаина между собой. Ави Тиква должен был в своем организме перевезти 4 упаковки кокаина, а колумбиец Хоенис Серпа Араужо — десять”, говорится в опубликованном в прошлом месяце обвинении суда.

Когда наркокурьеры получили кокаин, хорошо его запаковали и “спрятали”, они купили авиабилеты из Нидерландов в Эстонию с пересадкой в немецком Франкфурте. И уже в воскресенье вечером, 13 октября 2019 года, прибыли в Таллинн под видом туристов.

Читайте также:

Но дальше все пошло не по плану, так как по прибытии в Таллиннский аэропорт эти пассажиры вызвали подозрение у сотрудников службы безопасности и их отправили на дополнительную проверку. Мужчинам был сделан рентген, который и показал подозрительные пакеты. В результате медицинского осмотра в теле 50-летнего Ави Тиква в четырех пакетах был обнаружен кокаин общим весом 81 грамм. В ходе проверки у гражданина Колумбии кокаина было найдено в два раза больше — 150,2 грамма.

Во время обыска в чемодане гражданина Израиля было найдено 30 метров полиэтиленовой пленки, а также весы и открытая упаковка пакетов для заморозки. У 25-летнего колумбийца также были обнаружены весы. Кроме того, еще одни весы были найдены чуть позже при обыске его съемной квартиры в Таллинне. У мужчин на двоих было с собой около 600 евро и 4 доллара США — эти деньги конфисковали и перевели на счет Налогового департамента.

Обоим задержанным было предъявлено обвинение в перевозке наркотиков. В декабре они пошли на соглашение с прокуратурой. Ави Тиква получил 5 лет тюремного заключения, из которых в тюрьме ему нужно будет отсидеть только 2.5 года. Вторая половина срока будет считаться условной, если мужчина в течение 5 лет не нарушит закон. Его напарнику повезло больше — Хоенис Серпа Араужо получил 3 года тюрьмы, из которых в заключении он пробудет только четыре месяца (освободится он уже в четверг). Сразу же после освобождения из тюрьмы 25-летнего колумбийца вышлют из страны и запретят ему пересекать границу Эстонии на протяжении 5 последующих лет. Запрет на посещение Эстонии будет действовать и для Ави Тиква, но на более длительный период — на 7 лет.

Кроме того, мужчины должны будут заплатить около 3700 евро за судебные издержки.

Читайте также: