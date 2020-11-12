12.11.2020, 11:30

В Таллиннском зоопарке пройдет серия мероприятий “Экскурсии в сумерках”


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В Таллиннском зоопарке пройдет серия мероприятий “Экскурсии в сумерках”
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Лишь четыре раза, в ноябре и в декабре, по субботам, вечером, у вас будет великолепная возможность увидеть, что же происходит в зоопарке, когда его ворота закрываются, и посетители расходятся по домам. Животные уже дремлют, или же наоборот: ночная жизнь — на полную катушку?

Своеобразные путешествия в сумерках к животным, предпочитающим ночной образ жизни и суровый северный климат — это незабываемый опыт и впечатления. Опытные сотрудники зоопарка расскажут о тайнах ночной жизни животных и об их поведении. Советуем одеваться по погоде и, по возможности, взять с собой теплый напиток в термосе.

Экскурсии начинаются в 17 часов и длятся примерно 2,5 часа. В каждую субботу состоится четыре экскурсии: три — на эстонском, одна — на русском. Экскурсии начинаются параллельно от Западных ворот (Эхитаяте теэ, 150) и от Северных ворот (Палдиски мнт., 145). Количество участников в группе — до 20 человек.

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Билеты — только в Piletilevi.

ДАТЫ

28 ноября в 17 часов

2 эстоноязычные группы — от Западных ворот;

1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Северных ворот.

5 декабря в 17 часов

1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Западных ворот;

2 эстоноязычные группы — от Северных ворот.

12 декабря в 17 часов

2 эстоноязычные группы — от Западных ворот;

1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Северных ворот.

19 декабря в 17 часов

1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Западных ворот;

2 эстоноязычные группы — от Северных ворот.

ВНИМАНИЕ!

Билет на Западные ворота действует только на Западных, билет на Северные — только на Северных!

Билет следует приобрести в Piletilevi. В кассах зоопарка билеты на экскурсии в сумерках не продаются.

Экскурсии — пешие. Любые средства передвижения (кроме инвалидных колясок) не разрешены.

Следует учитывать, особенно относительно детей, что экскурсия начинается поздно и представляет собой пешую прогулку длиной в пять километров. На ней следует себя вести тихо: опыт показывает, что маленькие дети быстро устают, поэтому по мере возможности просим оставить их дома.

Экскурсии проходят в любую погоду.

Следует соблюдать правило 2+2, а также носить маску во избежание распространения вируса. Если чувствуете, что заболели — пожалуйста, оставайтесь дома!

Участник экскурсии обязуется следовать Правилам посещения зоопарка!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.tallinnzoo.ee;

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