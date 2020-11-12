В Таллиннском зоопарке пройдет серия мероприятий “Экскурсии в сумерках”

Своеобразные путешествия в сумерках к животным, предпочитающим ночной образ жизни и суровый северный климат — это незабываемый опыт и впечатления. Опытные сотрудники зоопарка расскажут о тайнах ночной жизни животных и об их поведении. Советуем одеваться по погоде и, по возможности, взять с собой теплый напиток в термосе.

Экскурсии начинаются в 17 часов и длятся примерно 2,5 часа. В каждую субботу состоится четыре экскурсии: три — на эстонском, одна — на русском. Экскурсии начинаются параллельно от Западных ворот (Эхитаяте теэ, 150) и от Северных ворот (Палдиски мнт., 145). Количество участников в группе — до 20 человек.

Билеты — только в Piletilevi.

ДАТЫ

28 ноября в 17 часов

2 эстоноязычные группы — от Западных ворот;

1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Северных ворот.

5 декабря в 17 часов