В Таллиннском зоопарке пройдет серия мероприятий “Экскурсии в сумерках”

1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Западных ворот;
2 эстоноязычные группы — от Северных ворот.
12 декабря в 17 часов
2 эстоноязычные группы — от Западных ворот;
1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Северных ворот.
19 декабря в 17 часов
1 эстоноязычная и 1 русскоязычная группы — от Западных ворот;
2 эстоноязычные группы — от Северных ворот.
ВНИМАНИЕ!
Билет на Западные ворота действует только на Западных, билет на Северные — только на Северных!
Билет следует приобрести в Piletilevi. В кассах зоопарка билеты на экскурсии в сумерках не продаются.
Экскурсии — пешие. Любые средства передвижения (кроме инвалидных колясок) не разрешены.
Следует учитывать, особенно относительно детей, что экскурсия начинается поздно и представляет собой пешую прогулку длиной в пять километров. На ней следует себя вести тихо: опыт показывает, что маленькие дети быстро устают, поэтому по мере возможности просим оставить их дома.
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