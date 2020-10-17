17.10.2020, 13:00

В токийском квартале Красных фонарей открылся тематический парк "Только для взрослых"


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В токийском квартале Красных фонарей открылся тематический парк "Только для взрослых"
Scanpix, KIMIMASA MAYAMA

Тематический парк “Только для взрослых” открылся в Токио в районе Кабукчио, местном квартале красных фонарей. Парк включает в себя частные видео-кабины и бары, а также ряд других развлечений. При этом в “сфере услуг” парка работают актрисы фильмов “только для взрослых”.

Тематический парк был спроектирован японским продюсером эротических фильмов Soft on Demand (SOD) под названием SOD Land, который и окрестил его “парком развлечений для взрослых”. Парк занимает пять этажей, причем в нижнем этаже гостей будут обслуживать — в смысле, подавать напитки в баре, начинающие и “подающие надежды” актрисы фильмов про взрослых. На втором гостям обещаны более “горячие” развлечения, вроде эротического массажа, на третьем в обслуживании клиентов задействованы именитые порнозвезды. Четвертый — это Silent Bar, где гости могут наблюдать, как состоявшиеся порнозвезды смешивают напитки в бикини, пока гости подглядывают за ними в тишине. Не упомянут только первый этаж — где располагается вход, фотобудка и сувенирный магазин, пишет портал Tourprom.

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Открыт только для гостей в возрасте 18 лет и старше, каждый этаж оформлен в индивидуальном стиле. Билеты стоят 500 иен (около 4 евро) за 30 минут, и гости также должны будут заплатить за еду и напитки внутри.

В районе Кабукчио уже существуют несколько подобных баров, где гостей “развлекают” порнозвезды. Однако многоэтажный комплекс выстроен впервые.

При этом туристов предупреждают, что без мер защиты не обойдется: перед входом проверяют температуру, а посещать данные эротические этажи придется в маске. Дело в том, что в районе красных фонарей случилась вспышка коронавируса, среди персонала обнаружены десятки случаев.

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