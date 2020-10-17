В токийском квартале Красных фонарей открылся тематический парк "Только для взрослых"

Тематический парк был спроектирован японским продюсером эротических фильмов Soft on Demand (SOD) под названием SOD Land, который и окрестил его “парком развлечений для взрослых”. Парк занимает пять этажей, причем в нижнем этаже гостей будут обслуживать — в смысле, подавать напитки в баре, начинающие и “подающие надежды” актрисы фильмов про взрослых. На втором гостям обещаны более “горячие” развлечения, вроде эротического массажа, на третьем в обслуживании клиентов задействованы именитые порнозвезды. Четвертый — это Silent Bar, где гости могут наблюдать, как состоявшиеся порнозвезды смешивают напитки в бикини, пока гости подглядывают за ними в тишине. Не упомянут только первый этаж — где располагается вход, фотобудка и сувенирный магазин, пишет портал Tourprom.

Открыт только для гостей в возрасте 18 лет и старше, каждый этаж оформлен в индивидуальном стиле. Билеты стоят 500 иен (около 4 евро) за 30 минут, и гости также должны будут заплатить за еду и напитки внутри.