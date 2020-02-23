В торговом центре T1 Mall of Tallinn открылся пункт регистрации на авиарейсы

Пункт находится на первом этаже торгового центра у стойки информации, обслуживание предлагается на эстонском, русском, финском и английском языках, сообщается на сайте T1 Mall of Tallinn.

Пункт работает с 11:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 21:00 по выходным.

Директор торгового центра Аллан Реммелькоор отметил, что T1 Mall of Tallinn рассматривает себя как часть транспортного узла в районе Юлемисте, а в будущем рассчитывает стать "предварительным терминалом" как для аэропорта, так и для будущего вокзала Rail Baltic.