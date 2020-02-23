В торговом центре T1 Mall of Tallinn открылся пункт регистрации на авиарейсы
В столичном торговом центре T1 Mall of Tallinn в субботу открылся пункт регистрации на авиарейсы для клиентов GoParking, в котором можно пройти процедуру регистрации на рейс и распечатать посадочные талоны, сообщает rus.err.ee.
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