18.06.2020, 09:00

В тоске по путешествиям: в аэропорту Тайваня предлагают перейти границу и никуда не лететь


EST
В тоске по путешествиям: в аэропорту Тайваня предлагают перейти границу и никуда не лететь
Scanpix, EPA

В одном из аэропортов Тайбэя на Тайване придумали, как утолить тоску путешественникам, которые не могут сейчас поехать за границу. Специальные туры позволяют пережить волнение перед полетом, пройти паспортный контроль, но остаться дома.

На Тайване придумали, как утешить тоскующих по путешествиям жителей, которые пока не могут сесть в самолет и улететь из страны. Аэропорт Суншань пригласил 90 человек, особенно страдающих по волнительным ощущениям перед полетом, почувствовать их, не выезжая из страны.

“Путешественникам” предлагается тур по аэропорту, после чего они получат возможность пройти паспортный контроль, погрузиться в самолет, а затем покинуть его и отправиться домой — вновь показав паспорта пограничникам.

“Если не можете улететь, сделайте вид, что едете за границу, в Суншане”, — говорится в рекламном проспекте на сайте аэропорта.

Ожидается, что всего состоится лишь три подобных тура — они назначены на 2, 4 и 7 июля. Как объяснил изданию заместитель директора аэропорта Суншань Чин-Чин Ван, “поездка” будет занимать полдня. За это время люди должны полностью почувствовать, что это такое — улетать за рубеж из этой воздушной гавани. “Люди, у которых еще не было возможности совершить международный полет из Суншаня, могут воспользоваться этим шансом, чтобы пережить такой опыт и больше узнать о процессе посадки на самолет и о том, в каких условиях он проходит”, — сказал он.

Читайте также:

При этом участники экскурсии ознакомятся с новым оборудованием и услугами аэропорта и увезут домой “таинственные эксклюзивные подарки”.

Для аэропорта это, скорее всего, рекламный ход, который позволит привлечь к себе внимание будущих путешественников — дело в том, что из двух аэропортов, расположенных в столице страны, он более маленький и старый. Большинство международных рейсов совершается в стране из аэропорта Тайвань-Таоюань, построенного в 1979 году, в то время как из Суншаня, построенного в 1936 году во времена японской колонизации Тайваня в качестве военной базы, совершаются в основном внутренние рейсы. За рубеж самолеты отправляются лишь в материковый Китай, Южную Корею и Японию. При этом расположен Суншань оказался сейчас в самом центре разросшегося Тайбэя — на берегу реки Цзилун.

Впрочем, сейчас международное сообщение на Тайване практически заблокировано — страна закрыла границы для иностранцев 19 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

Всего с конца декабря здесь зарегистрировали 445 случаев COVID-19, семь из которых завершились летальным исходом. При этом считается что завозных из них было 354.

Последние два из них были добавлены только сегодня — в статистику попала пара, заразившаяся в Бангладеш еще в марте.

Как объяснило издание Focus Taiwan, семейная пара с Тайваня в марте улетела по делам в Бангладеш, а примерно 12 июня ездила в Малайзию, на следующий день прилетев на родину. При этом известно, что примерно 23 мая, еще в Бангладеш, у 50-летнего мужчины появились высокая температура, кашель, воспаление горла, мышечные боли и потеря обоняния. 25 мая температура поднялась и у его 40-летней супруги. Позже был сделан вывод, что заразились они уже в этой стране, а не на Тайване.

К 26 мая симптомы у заразившегося мужчины прошли, и через два дня анализы показали отрицательный результат. Вскоре вылечилась и его супруга — оба проходили терапию в Бангладеш.

Однако несмотря на то, что пару выписали 2 июня, и до 12 оба оставались дома, прилетев на Тайвань, они снова отправились в обсервацию, поскольку предупредили власти, что переболели COVID-19. И 15 июня их анализы снова показали положительные результаты. Теперь и мужчина, и женщина находятся на карантине, однако СМИ уточняют, что они летели в масках и защитной одежде, и в полете члены экипажа их не обслуживали. Тем не менее пассажиры, летевшие вместе с парой на расстоянии двух рядов, сейчас находятся в самоизоляции на 14 дней.

Эти два случая выявления коронавирусной инфекции стали первыми на Тайване после 13-дневного перерыва.

Читайте также: