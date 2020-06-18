В тоске по путешествиям: в аэропорту Тайваня предлагают перейти границу и никуда не лететь

На Тайване придумали, как утешить тоскующих по путешествиям жителей, которые пока не могут сесть в самолет и улететь из страны. Аэропорт Суншань пригласил 90 человек, особенно страдающих по волнительным ощущениям перед полетом, почувствовать их, не выезжая из страны.

“Путешественникам” предлагается тур по аэропорту, после чего они получат возможность пройти паспортный контроль, погрузиться в самолет, а затем покинуть его и отправиться домой — вновь показав паспорта пограничникам.

“Если не можете улететь, сделайте вид, что едете за границу, в Суншане”, — говорится в рекламном проспекте на сайте аэропорта.

Ожидается, что всего состоится лишь три подобных тура — они назначены на 2, 4 и 7 июля. Как объяснил изданию заместитель директора аэропорта Суншань Чин-Чин Ван, “поездка” будет занимать полдня. За это время люди должны полностью почувствовать, что это такое — улетать за рубеж из этой воздушной гавани. “Люди, у которых еще не было возможности совершить международный полет из Суншаня, могут воспользоваться этим шансом, чтобы пережить такой опыт и больше узнать о процессе посадки на самолет и о том, в каких условиях он проходит”, — сказал он.