В Тунисе запретили купание в море
В Тунисе в качестве меры борьбы с распространением коронавируса объявлен запрет на купание в море. Соответствующее распоряжение издал министр здравоохранения Туниса Абдельлатиф Мекки.
В Тунисе в качестве меры борьбы с распространением коронавируса объявлен запрет на купание в море. Соответствующее распоряжение издал министр здравоохранения Туниса Абдельлатиф Мекки.
“В рамках борьбы с распространением коронавируса купание в море запрещено вплоть до новых распоряжений. Отмена запрета возможна в случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации”, — заявил министр.
При этом местная общественность, включая представителей турбизнеса, крайне негативно отнеслась к запрету. Они подчеркивают оценку Национального исследовательского центра по изучению новых болезней, согласно которой морская среда не представляет собой опасности в качестве среды для распространения вируса, пишет TourProm.
Причина нового распоряжения вероятно в том, что в Тунисе впервые за пять дней обнаружены новые случаи вируса. Цифры, впрочем, малы — всего 3 новых случая, но пять дней этот показатель держался на нуле.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Назван смертельный «первый и последний» симптом коронавируса
Метро Киева будет работать без жетонов после карантина
«Никакая это не пандемия». Бывший врач «Спартака» о коронавирусе
Коронавирус в Украине. В восьми областях нет новых заболевших