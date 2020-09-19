В Турции планируют запустить круизы по системе all inclusive

Турецкая компания Miray Cruises планирует запустить первые круизы по системе all inclusive в следующем году. Лайнеры будут ходить по маршрутам Средиземноморья.

Для турецкой компании такой формат работы — в новинку. Раньше all inclusive круизы выполняли только греческие и итальянские компании. Miray Cruises уже приобрела корабль, способный принять до 1000 человек. Первый круиз планируют выполнить в марте 2021-го, сообщает портал 34travel.me.

Морской вариант системы “все включено” будет похож на отельный: он предусматривает меню из турецких и интернациональных блюд, а также развлечения и другие возможности. На борту будут действовать санитарно-эпидемиологические правила, перед поездкой обязательно сдать тест на COVID-19 (и пассажирам, и экипажу).