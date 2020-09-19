В Турции планируют запустить круизы по системе all inclusive
Морской вариант “все включено” не будет ничем уступать отельным аналогам.
Морской вариант “все включено” не будет ничем уступать отельным аналогам.
Турецкая компания Miray Cruises планирует запустить первые круизы по системе all inclusive в следующем году. Лайнеры будут ходить по маршрутам Средиземноморья.
Для турецкой компании такой формат работы — в новинку. Раньше all inclusive круизы выполняли только греческие и итальянские компании. Miray Cruises уже приобрела корабль, способный принять до 1000 человек. Первый круиз планируют выполнить в марте 2021-го, сообщает портал 34travel.me.
Морской вариант системы “все включено” будет похож на отельный: он предусматривает меню из турецких и интернациональных блюд, а также развлечения и другие возможности. На борту будут действовать санитарно-эпидемиологические правила, перед поездкой обязательно сдать тест на COVID-19 (и пассажирам, и экипажу).
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