В Великобритании начали проводить экскурсии к пустым круизным кораблям

Туристические группы отправляются в пролив Ла-Манш, где останавливаются круизные лайнеры, чтобы посмотреть на гигантов. Лодкам разрешают подплывать на расстояние до 50 метров, пишет портал 34travel.me.

“Они выглядят впечатляюще, — говорит один из экскурсоводов. — Даже когда корабли находятся в портах, подойти к ним так близко невозможно”.

Во время тура экскурсоводы рассказывают истории лайнеров и делятся своим опытом путешествий по морю.