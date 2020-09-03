03.09.2020, 11:24

В Великобритании начали проводить экскурсии к пустым круизным кораблям


EST
Фото иллюстративное
Norwegian GetawayFoto: Aleksandra Valner, Delfi

В Великобритании пустые круизные корабли, которые не могут выходить в море из-за пандемии, стали новой туристической достопримечательностью. Компания Vivere & Viaggiare даже запустила экскурсии к ним.

Туристические группы отправляются в пролив Ла-Манш, где останавливаются круизные лайнеры, чтобы посмотреть на гигантов. Лодкам разрешают подплывать на расстояние до 50 метров, пишет портал 34travel.me.

“Они выглядят впечатляюще, — говорит один из экскурсоводов. — Даже когда корабли находятся в портах, подойти к ним так близко невозможно”.

Во время тура экскурсоводы рассказывают истории лайнеров и делятся своим опытом путешествий по морю.

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