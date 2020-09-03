В Великобритании начали проводить экскурсии к пустым круизным кораблям
В Великобритании пустые круизные корабли, которые не могут выходить в море из-за пандемии, стали новой туристической достопримечательностью. Компания Vivere & Viaggiare даже запустила экскурсии к ним.
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