В Великобритании с сегодняшнего дня вступает в силу закон о 2-недельном карантине для туристов

Британские власти сообщают, что с сегодняшнего дня все, кто прибывает в страну из-за границы на самолетах, паромах или поездах, должны соблюдать 2-недельный карантин. Правило распространяется как на туристов, так и граждан Великобритании. При пересечении границы нужно будет заполнить специальную анкету и сообщить адрес пребывания. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов (около 1125 евро).

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что эта мера направлена ​​на предотвращение второй волны коронавируса. Однако некоторые представители бизнеса уже выразили серьезную обеспокоенность по поводу экономического воздействия таких мер.

Требование обязательного карантина не распространяется на водителей-дальнобойщиков, врачей и на граждан, прибывших из Ирландии, а также с Нормандских островов и острова Мэн.