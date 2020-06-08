В Великобритании с сегодняшнего дня вступает в силу закон о 2-недельном карантине для туристов(1)
Согласно новым правилам, теперь все приезжающие в Великобританию люди должны соблюдать обязательный 2-недельный карантин.
Согласно новым правилам, теперь все приезжающие в Великобританию люди должны соблюдать обязательный 2-недельный карантин.
Британские власти сообщают, что с сегодняшнего дня все, кто прибывает в страну из-за границы на самолетах, паромах или поездах, должны соблюдать 2-недельный карантин. Правило распространяется как на туристов, так и граждан Великобритании. При пересечении границы нужно будет заполнить специальную анкету и сообщить адрес пребывания. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов (около 1125 евро).
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что эта мера направлена на предотвращение второй волны коронавируса. Однако некоторые представители бизнеса уже выразили серьезную обеспокоенность по поводу экономического воздействия таких мер.
Требование обязательного карантина не распространяется на водителей-дальнобойщиков, врачей и на граждан, прибывших из Ирландии, а также с Нормандских островов и острова Мэн.
Всем остальным при пересечении границы необходимо заполнить специальную анкету контроля здоровья. Если этого не сделать, то нарушителю могут дать штраф в размере 100 фунтов или отказать во въезде в страну.
Если у прибывающего в Великобританию нет подходящего места жительства для соблюдения обязательного карантина, то проживание будет предоставлено государством, но оплачиваться за счет туриста. Британские власти предупреждают, что во время карантина будут проводиться проверки, чтобы убедиться, что турист соблюдает введенные требования и находится по указанному адресу.
Введенные меры подверглись критике со стороны авиакомпаний и некоторых депутатов, но министр внутренних дел Прити Пател заявила, что этот метод был “пропорциональным” и реализуется “своевременно”.
“Наука ясно дает понять, что если мы ограничим риск появления новых случаем заражения из-за рубежа, мы сможем смягчить разрушительную вторую волну”, — сказала она.
После пересечения границы туристы должны на машине добраться до места, где намереваются соблюдать обязательный 2-недельный карантин. С момента прибытия в страну и до завершения изоляции им запрещено пользоваться общественным транспортом и такси. Не разрешено ходить на работу, в школу и общественные места, а также приглашать кого-то в гости.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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