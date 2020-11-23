23.11.2020, 13:02

В Великобритании собираются построить автодорожный тоннель под Стоунхенджем. Активисты в ужасе

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В Великобритании собираются построить автодорожный тоннель под Стоунхенджем. Активисты в ужасе
Photo by Jack B on Unsplash

Британское правительство одобрило возведение тоннеля, часть которого пройдет под знаменитым Стоунхенджем. Но проект вызвал серьезные сомнения у людей, отвечающих за сохранность древнего памятника, и просто неравнодушных.

“Это катастрофическое решение — не только из-за физического ущерба, который расположение тоннеля может нанести объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, имеющему огромную ценность для человечества. Дело также в посыле, направляемом нашим правительством всему миру, — недостаточном внимании к памятникам”, — говорит Кейт Филдон, представительница Stonehenge Alliance.

Власти настаивают, что тоннель никак не скажется на состоянии Стоунхенджа. Так, исполнительный директор государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии Кейт Мейвор сообщила, что перенос близлежащей трассы под землю пойдет памятнику на пользу: в отсутствие шума он “сможет слиться с окружающим его доисторическим пейзажем”.

Но с правительством не согласны представители Greenpeace. Они ссылаются на выводы исследователей, согласно которым трасса может превратить Стоунхендж в обломки, сообщает портал Тонкости Туризма.

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