В Великобритании собираются построить автодорожный тоннель под Стоунхенджем. Активисты в ужасе

“Это катастрофическое решение — не только из-за физического ущерба, который расположение тоннеля может нанести объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, имеющему огромную ценность для человечества. Дело также в посыле, направляемом нашим правительством всему миру, — недостаточном внимании к памятникам”, — говорит Кейт Филдон, представительница Stonehenge Alliance.

Власти настаивают, что тоннель никак не скажется на состоянии Стоунхенджа. Так, исполнительный директор государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии Кейт Мейвор сообщила, что перенос близлежащей трассы под землю пойдет памятнику на пользу: в отсутствие шума он “сможет слиться с окружающим его доисторическим пейзажем”.

Но с правительством не согласны представители Greenpeace. Они ссылаются на выводы исследователей, согласно которым трасса может превратить Стоунхендж в обломки, сообщает портал Тонкости Туризма.