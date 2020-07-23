В Венеции появились новые ограничения из-за полных туристов
В популярном среди туристов итальянском городе Венеция появились новые ограничения из-за полных людей.
В популярном среди туристов итальянском городе Венеция появились новые ограничения из-за полных людей.
Так, по информации издания ассоциация гондольеров решила сократить количество пассажиров в лодках, которые предлагают тур по городу, с пяти до четырех человек. По словам президента организации Андреа Балби (Andrea Balbi), такое решение связано с излишним весом путешественников.
“Это правда, что сегодня туристы весят гораздо больше, чем 10-15 лет назад. В отличие от лифтов, где есть предупреждение “не больше шести людей”, у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей”, — пояснил он.
Другой представитель ассоциации гондольеров, Рауль Ровератто (Raoul Roveratto) согласился с коллегой и дополнил его слова. “Жители некоторых стран, словно бомбы, плюхаются в лодки. Везти больше тонны мяса на судне — это слишком опасно”, — высказался он.
Эта мера была введена наряду с другой, позволяющей потомкам гондольеров получить лицензию своего отца без необходимости сдавать теоретический экзамен, который предполагает длительное изучение истории и иностранных языков.
В январе в испанском городе Махас на популярном курорте Коста-дель-Соль туристам, которые весят больше 80 килограммов, запретили кататься на ослах. Также власти были намерены усилить ветеринарный контроль и проверку состояния конюшен.
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