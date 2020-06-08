В Венеции туристам стало так жарко, что они решили искупаться в Большом канале. Теперь их ждет большой штраф и запрет на посещение города
Пара немецких туристов, купавшихся в Большом канале Венеции, была оштрафована на 700 евро и вывезена из города.
Пара немецких туристов, купавшихся в Большом канале Венеции, была оштрафована на 700 евро и вывезена из города.
“Это произошло в среду днем около 15:00 по местному времени. Двое мужчин разделись возле моста Риальто, оставив там свою одежду. Они прыгнули в воду и поплыли, пересекая Большой канал”, — рассказал CNN представитель полиции.
По его словам, члены городского полка военных, базирующихся в Венеции для патрулирования и поддержания порядка, снимали в этот день на видео обстановку вокруг моста Риальто и заметили плавающих в канале мужчин. Военные задержали туристов, вызвали местную полицию и показали в качестве доказательства отснятый материал.
“Каждому мужчине был предъявлен штраф в размере 350 евро. Оба нарушителя были вывезены из города. Теперь им запрещено посещать Венецию", — сказали в полиции, добавив, что это стандартное наказание за купание в знаменитых каналах Венеции, и оно не связано с ограничениями из-за коронавируса.
Венеция славится своей сетью водных каналов. Главный водный путь города, Гранд-канал, имеет среднюю глубину 5 метров и соединяется с многочисленными более мелкими каналами. Окруженный с обеих сторон церквями, дворцами и отелями, он является одной из самых популярных туристических достопримечательностей города, пишет TourProm.
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