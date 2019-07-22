В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту

Путешественников в возрасте 32 и 35 лет наказали на 950 евро за то, что они варили кофе на туристической плитке. Их также попросили покинуть город.

Туристов из Берлина заметили за приготовлением кофе у подножия моста Риальто — старейшего из четырех мостов на Гранд-канале. Полиции о них сообщил прохожий.

Мэр города Луиджи Бругнаро сказал: “Венецию нужно уважать, и те люди, которые приезжают сюда и делают то, что хотят, должны понимать это. Благодаря местной полиции, они будут наказаны и выставлены за пределы города”.

Scanpix, Venice, Veneto, ITA (Italy) Credit:AFP

Венеция недавно расширила перечень правонарушений в сфере общественного порядка, отнеся к ним пикники в определенных зонах и прогулки без рубашек в общественных местах.

Как сообщает BBC, ежегодно город посещает около 30 млн туристов. Местные власти пообещали передавать информацию о нарушителях в посольства их родных стран.