В Вильнюсе открылся единственный в Европе ресторан цыганской кухни

“Осмелюсь заявить, что аналога этому ресторану нет не только в Литве, но и во всей Европе. Сколько я путешествовал, интересовался, не нашел такого места, где можно попробовать блюда цыганской кухни. А наши блюда, поверьте мне, особенные.

Наш кочевой образ жизни — большое достоинство, переезжая с места на место, из одной страны в другую, мы могли научиться готовить самые вкусные блюда, ознакомиться с интересными способами приготовления блюд, узнать секреты самых интересных вариантов… А если прибавить цыганский вымысел, передаваемые из поколения в поколение секреты, а может и магию? (смеется.)

Поэтому с помощью шефа Руслана Болгова мы создали меню, в которое входит гуляш по-цыгански, цыганский пирог Savijako, суп Humer и другие традиционные блюда цыганской кухни, но предлагаем и блюда, заимствованные у других народов — пицца по-цыгански, бургер по-цыгански, для гурманов — блюда, украшенные золотом. Ведь мы — цыгане!“ — сказал Иштван.