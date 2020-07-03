В Вильнюсе открылся единственный в Европе ресторан цыганской кухни
1 июля в столице Литвы открылся ресторан цыганской кухни Gipsy Lounge & Grill. Инициатор идеи – глава цыганского музыкального театра Sare roma Иштван Квик.
1 июля в столице Литвы открылся ресторан цыганской кухни Gipsy Lounge & Grill. Инициатор идеи – глава цыганского музыкального театра Sare roma Иштван Квик.
“Осмелюсь заявить, что аналога этому ресторану нет не только в Литве, но и во всей Европе. Сколько я путешествовал, интересовался, не нашел такого места, где можно попробовать блюда цыганской кухни. А наши блюда, поверьте мне, особенные.
Наш кочевой образ жизни — большое достоинство, переезжая с места на место, из одной страны в другую, мы могли научиться готовить самые вкусные блюда, ознакомиться с интересными способами приготовления блюд, узнать секреты самых интересных вариантов… А если прибавить цыганский вымысел, передаваемые из поколения в поколение секреты, а может и магию? (смеется.)
Поэтому с помощью шефа Руслана Болгова мы создали меню, в которое входит гуляш по-цыгански, цыганский пирог Savijako, суп Humer и другие традиционные блюда цыганской кухни, но предлагаем и блюда, заимствованные у других народов — пицца по-цыгански, бургер по-цыгански, для гурманов — блюда, украшенные золотом. Ведь мы — цыгане!“ — сказал Иштван.
“Открывая цыганский ресторан, мы не только хотели познакомить общество с нашей кухней, но и участвовать в решении социальных проблем — у нас работают только цыгане. Я хочу представить нашу молодежь — она способная, горит желанием работать, показать свой народ с хорошей стороны, своей честной и примерной работой разрушить устоявшиеся стереотипы. Они молоды, трудолюбивы, они гордятся своей национальностью”, — сказал Иштван.
“Мало кому известно, что у цыган — особенный джаз, кроме того, у нас есть много композиторов, которые пишут современную музыку, есть отличные музыканты и исполнители. Постараемся познакомить посетителей с разнообразной музыкой нашего народа, поэтому по четвергам будем проводить концерты”, — интриговал автор идеи.
Фотографии с открытия ресторана:
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