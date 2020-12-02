В Вильнюсе открылся рождественский городок — на этот раз в интернете
1 декабря в Вильнюсе открылась традиционная рождественская ярмарка, однако на этот раз она будет работать в интернете.
1 декабря в Вильнюсе открылась традиционная рождественская ярмарка, однако на этот раз она будет работать в интернете.
Ярмарку на улице открыли работники посольств, действующих в Литве, и известные люди.
Эта международная ярмарка состоится в 18-й раз. Ее открыла председатель Рождественской ярмарки при Вильнюсской ассоциации женщин супруга посла Хорватии в Литве Андреа Кедменец, ярмарка проходит под патронатом Бируте Визгирдене, на открытии присутствовали послы доброй воли флорист Мантас Петрушкявичюс, "Миссии Литва 2019" Грете Брокене, общественный деятель Лидия Расутис. Дистанционно свои наилучшие пожелания передала супруга президента страны Диана Науседене.
По традиции собранные во время ярмарки средства пожертвуют 15 литовским организациям, которые заботятся о благосостоянии детей, женщин, инвалидов и пенсионеров.
Раньше эта ярмарка проходила на Ратушной площади. Теперь же торговля в интернет-пространстве – iccb.shop – будет проходить с 1 по 22 декабря.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Часть съедобных грибов признали опасными
Вскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомов
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Ужасы последнего месяца жизни Марадоны