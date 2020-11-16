В ВОЗ дали советы путешественникам для поездок в период пандемии коронавируса

Сваминатан предостерегла от нежелательных поездок в период эпидемии коронавируса. Однако, если перемещения необходимы, нужно соблюдать несколько правил.

“Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски”, — предупредила она и призвала сохранять дистанцию в самолете, поезде или автобусе.

“Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску”, — добавила эксперт. Сваминатан порекомендовала носить с собой дезинфицирующее средство, часто мыть руки с мылом. По ее словам, людям с кашлем или температурой, а также недомоганием стоит отменить поездку.

Она также призвала отмечать приближающиеся праздники в кругу семьи и свести к минимуму встречи с другими людьми, так как это “всегда увеличивает риск заражения”.