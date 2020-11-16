В ВОЗ дали советы путешественникам для поездок в период пандемии коронавируса(1)
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан дала советы путешественникам в период пандемии коронавируса.
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан дала советы путешественникам в период пандемии коронавируса.
Сваминатан предостерегла от нежелательных поездок в период эпидемии коронавируса. Однако, если перемещения необходимы, нужно соблюдать несколько правил.
“Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски”, — предупредила она и призвала сохранять дистанцию в самолете, поезде или автобусе.
“Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску”, — добавила эксперт. Сваминатан порекомендовала носить с собой дезинфицирующее средство, часто мыть руки с мылом. По ее словам, людям с кашлем или температурой, а также недомоганием стоит отменить поездку.
Она также призвала отмечать приближающиеся праздники в кругу семьи и свести к минимуму встречи с другими людьми, так как это “всегда увеличивает риск заражения”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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