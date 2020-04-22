В Японии произошло сильное землетрясение. Власти предупреждают о возможном цунами

Землетрясение произошло 20 апреля в 05:39 по местному времени (по эстонскому - 19 апреля в 23:39) в 50 км от побережья префектуры Мияги на острове Хонсю. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 38 км.

Правительство Японии заявляет, что в ближайшие дни на северо-востоке страны возможны повторные толчки, а также возникновение цунами. Местные службы предупреждают, что если землетрясение силой 8 и более баллов произойдет в Курильской или Японской впадинах у побережья Хоккайдо или в регионе Тохоку, то оно может иметь разрушительные последствия для многих территорий северо-восточной Японии.

Этот район неоднократно страдал от землетрясений и цунами. Последний раз в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения были разрушены тысячи домов, затоплено несколько городов, начались пожары, по официальным данным погибло более 15 000 человек.