В Японии туристам предлагают в аренду гору вместе с домом

По информации Lonely Planet, они предлагают арендовать деревянный дом сроком на один день, а также гору, где он расположен.
В доме две спальни, веранда, откуда открываются виды на окрестности, и барная стойка. Готовить придется на свежем воздухе, так же, как и мыться: джакузи установлено вне помещения. На арендуемой площади есть гамаки и игровое оборудование.
За создание проекта ответственна компания King Tourism Japan. “Мы хотели, чтобы туристы наслаждались пребыванием в горах и японскими флорой и фауной в роскошных условиях”, — поясняет сотрудник фирмы.
Пока это единственная туристическая компания, предлагающая арендовать целую гору.
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