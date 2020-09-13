13.09.2020, 11:00

В Японии туристам предлагают в аренду гору вместе с домом


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В Японии туристам предлагают в аренду гору вместе с домом
Photo by Jan on Unsplash

Великолепные горные виды — одна из визитных карточек Японии. Чтобы привлечь туристов к созерцанию пейзажей, власти города Нитинан в префектуре Миядзаки придумали необычный способ, сообщает портал Тонкости Туризма.

По информации Lonely Planet, они предлагают арендовать деревянный дом сроком на один день, а также гору, где он расположен.

В доме две спальни, веранда, откуда открываются виды на окрестности, и барная стойка. Готовить придется на свежем воздухе, так же, как и мыться: джакузи установлено вне помещения. На арендуемой площади есть гамаки и игровое оборудование.

За создание проекта ответственна компания King Tourism Japan. “Мы хотели, чтобы туристы наслаждались пребыванием в горах и японскими флорой и фауной в роскошных условиях”, — поясняет сотрудник фирмы.

Пока это единственная туристическая компания, предлагающая арендовать целую гору.

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