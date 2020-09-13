В Японии туристам предлагают в аренду гору вместе с домом

По информации Lonely Planet, они предлагают арендовать деревянный дом сроком на один день, а также гору, где он расположен.

В доме две спальни, веранда, откуда открываются виды на окрестности, и барная стойка. Готовить придется на свежем воздухе, так же, как и мыться: джакузи установлено вне помещения. На арендуемой площади есть гамаки и игровое оборудование.

За создание проекта ответственна компания King Tourism Japan. “Мы хотели, чтобы туристы наслаждались пребыванием в горах и японскими флорой и фауной в роскошных условиях”, — поясняет сотрудник фирмы.

Пока это единственная туристическая компания, предлагающая арендовать целую гору.