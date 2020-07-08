В Японии введен в эксплуатацию первый в мире сейсмостойкий поезд. Он будет работать на линии, которая соединяет Токио и Осаку, сообщает CNN.

Новый поезд может развивать скорость до 360 км/ч, рабочая скорость будет ограничена до 285 км/ч. Он движется быстрее и плавнее своих предшественников, а также может перевозить пассажиров во время землетрясения. Запустить его планировали к Олимпийским играм в Токио, но из-за отмены соревнований и пандемии произошли задержки.

Сейсмостойкая модель внешне напоминает предыдущие за исключением некоторых деталей. Сообщается, что в новой модификации вагонов пассажиры смогут откидываться на креслах дальше, каждое сиденье оборудовано собственной розеткой. Разработчики также сделали освещение внутри вагонов мягче, добавили подсветку багажных полок при остановке поезда, чтобы пассажиры не забывали свои вещи.