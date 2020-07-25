В знаменитом Царском Селе ребенок "нечаянно" сбросил с пьедестала бронзовый бюст XVIII века. Ценная скульптура сильно повреждена

В 1780–1790 годах на Камероновой галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, — уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней. Бюст умирающего гиганта был выполнен в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств, мастер Эдм Гастклу изготовил отливку с античного оригинала.
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Бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит «потереть» бронзовых героев на удачу. Особенно страдают Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократно отрывали руку и повреждали голову скульптуре Гладиатора у павильона «Грот» в Екатерининском парке. В 2016-м хрупкий гальванопластический оригинал заменили на бронзовую копию.
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