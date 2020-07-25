В знаменитом Царском Селе ребенок "нечаянно" сбросил с пьедестала бронзовый бюст XVIII века. Ценная скульптура сильно повреждена

Как сообщает музей Царского села, 22 июля в Екатерининском парке на Камероновой галерее малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый “бюст умирающего гиганта” XVIII века. Голова юноши затылком упала на мраморный пол, бюст получил серьезные повреждения.

В музее отмечают, что особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы скульптуры. Экспертам предстоит оценить нанесенный ущерб.

Услышав звук падения, сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на ситуацию. Несовершеннолетний ребенок находился в парке вместе с родителями и братом. По словам отца, мальчик “по неосторожности” уронил бюст.

На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию.