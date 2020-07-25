25.07.2020, 12:01

В знаменитом Царском Селе ребенок "нечаянно" сбросил с пьедестала бронзовый бюст XVIII века. Ценная скульптура сильно повреждена


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В знаменитом Царском Селе ребенок "нечаянно" сбросил с пьедестала бронзовый бюст XVIII века. Ценная скульптура сильно повреждена
Scanpix, Kirill Medvedev

В Царском Селе ребенок сбросил с пьедестала бронзовый бюст XVIII века, установленный на Камероновой галерее в Екатерининском парке.

Как сообщает музей Царского села, 22 июля в Екатерининском парке на Камероновой галерее малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый “бюст умирающего гиганта” XVIII века. Голова юноши затылком упала на мраморный пол, бюст получил серьезные повреждения.

В музее отмечают, что особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы скульптуры. Экспертам предстоит оценить нанесенный ущерб.

Услышав звук падения, сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на ситуацию. Несовершеннолетний ребенок находился в парке вместе с родителями и братом. По словам отца, мальчик “по неосторожности” уронил бюст.

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На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию.

В 1780–1790 годах на Камероновой галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, — уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней. Бюст умирающего гиганта был выполнен в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств, мастер Эдм Гастклу изготовил отливку с античного оригинала.

Бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит «потереть» бронзовых героев на удачу. Особенно страдают Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократно отрывали руку и повреждали голову скульптуре Гладиатора у павильона «Грот» в Екатерининском парке. В 2016-м хрупкий гальванопластический оригинал заменили на бронзовую копию.

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