Важная информация для пассажиров о возможностях транзита и авиарейсов

Следует учитывать, что в стране, где вы пребываете, доступ к самым необходимым услугам может быть ограничен, также есть риск, что сократятся места работы, возможности для проживания.

Важная консульская информация от наших зарубежных представительств (советуем следить и за домашними страницами наших представительств, которые постоянно обновляются):

• Литва продлила возможность транзита для граждан Эстонии до 13 апреля 00:00. NB! Транзит возможен лишь с полицейским эскортом. Поскольку о транзите следует сначала договориться с официальными властями Литвы, просим дать о себе знать посольству Эстонии в Вильнюсе (имя, контактный телефон/э-почта, номер рейсового документа): sekretar@estemb.lt Действующие внутригосударственные ограничения также были продлены до 13.04.

• Начиная с 27.03 0:00 Россия отменяет все регулярные и чартерные рейсы в аэропорты других стран и в обратном направлении, за исключением тех рейсов, на которых граждане России возвращаются из регионов распространения коронавируса или же рейсов, которые проводятся на основании специального распоряжения правительства РФ. Решение по отмене авиарейсов было сделано Координационным советом при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 27.03 транзит через Турцию больше не возможен. Последний рейс в Таллинн состоялся 26 марта.

• Для всех возвращающихся: В связи с установленными в некоторых странах строгими транзитными правилами авиафирмы могут потребовать у вас подтверждение того, что вашим конечным пунктом назначения является Эстония. Возьмите с собой соответствующие справки (билеты и пр.), по возможности, в распечатанном виде.

• Бельгия: начиная с 25.03 все прибывающие из других стран должны в обязательном порядке 14 дней провести в карантине. Можно работать на дому, но выходить из дома нельзя. В карантине должны провести 14 дней и все члены семьи прибывшего, которые встречали его в аэропорту (если едете домой на частной машине, то и тот, кто ехал с прибывшим в машине, должен остаться в карантине).

• Возможности возвращения через Францию также сократятся: аэропорт Париж-Орли будет закрыт начиная с 31.03 23:59 в связи с резким сокращением количества полётов (на 92% меньше, чем раньше). Шарль де Голль остаётся открытым. Начиная с 27.04 также сократится количество железнодорожных рейсов, из линий TVG и Intercités будет задействовано лишь 7%.

• На Мальте ужесточили условия наказания людей с позитивной пробой на коронавирус, которые не соблюдают карантин — штраф будет составлять 10 000 евро.

• Финляндия скорее всего продлит чрезвычайное положение до 13.04, что значит также продление ограничений по въезду в страну, по организации мероприятий и других мер. Также запрещён как въезд, так и выезд из района Хельсинки Уусимаа в период 25.03-19.04, за исключением того, если вы возвращаетесь домой, ходите туда на работу или по веским личным обстоятельствам.

• Дания думает над тем, чтобы ввести ограничения по передвижению между регионами страны с целью сокращения внутригосударственных путешествий в период весенних праздников, то есть сокращения распространения болезни из городов в сельские регионы.

• Если вы пребываете в Соединённых Штатах Америки на основе ESTA: если вы пребываете в США на основе безвизового режима, то вы не можете находиться в США более 90 дней. Исходя из этого, советуем вам при первой возможности вернуться обратно в Европу. При чрезвычайных обстоятельствах (например, если вам необходимо остаться в больнице или ваш полёт отменён из-за погодных условий) у вас есть возможность написать заявление в Службу гражданства и иммиграции США, чтобы они смогли рассмотреть возможность выдачи вам специального разрешения, которое продлит ваше пребывание в стране на 30 дней (grant of satisfactory departure). Контакты ближайшей конторы Службы гражданства и иммиграции США можно найти: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office

• Транзитным пассажирам, которые путешествуют через Таиланд, теперь необходима справка „fit to fly“ (здоров для полёта). В отличие от первоначального решения, справка не должна больше содержать информации о результатах теста на COVID-19, но название документа должно быть „Fit to fly medical certificate“, на нём должна быть подпись врача и она должна быть оформлена на английском языке или официальном языке той страны, где она выдана.

• Отменено большое количество рейсов по маршруту Лондон-Таллинн — это оставит многих граждан Эстонии в Великобританию на более длительный период.

• Возможностей вернуться из Филлипин становится всё меньше, некоторые из ранее запланированных полётов отменяются.