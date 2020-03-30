Важная информация о возможностях возвращения в Эстонию на этой неделе

Следует учитывать, что на неделе количество авиарейсов ещё больше сократится и возможностей вернуться домой будет меньше. Останется лишь возможность использовать организованные со стороны стран ЕС спецрейсы, но на них очень много желающих среди граждан ЕС, и на эти рейсы следует купить отдельный билет.

Министерство иностранных дел и внешние представительства Эстонии продолжают сотрудничество с туристическими и транспортными фирмами, а также с другими государствами, чтобы жители Эстонии смогли попасть на последние спецрейсы домой. Следует учитывать, что возможности ограничены и постоянно сокращаются, также следует знать, что за рейс надо будет платить. Если вам необходимо вернуться в Эстонию, то немедленно свяжитесь с транспортной или туристической фирмой, чтобы узнать, какие регулярные или чартерные авиарейсы еще доступны для выезда из этого государства. Если таких возможностей больше нет или вы попали в чужой стране в беду, обязательно обратитесь в посольство Эстонии или позвоните в Министерство иностранных дел по номеру +372 5301 9999.