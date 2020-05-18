Вчера Эстония запретила полеты в ряд стран. Однако уже сегодня есть изменения

Согласно подписанному вчера распоряжению, Министерство разрешает полеты в другие страны только при условии, что там должно быть 25 или меньше инфицированных коронавирусом на 100 000 человек населения за последние 14 дней.
По состоянию на 18 мая полеты разрешены в Германию, Польшу, Норвгению, Австрию, Латвию и Литву. Министерство будет ежедневно следить за ситуацией в странах и соответсвенно изменениям в лучшую сторону открывать с ними авиасообщение. Возобновление авиасообщения зависит также и от правил страны, куда запланирован рейс. Как и в Эстонии, во многих других странах также действуют ограничения на въезд, которые нужно учитывать при планировании путешествия.
Подписанное вчера распоряжение действует с 18 мая до 7 июня. В качестве исключения ограничение на перелеты между Минском и Таллинном действует начиная с 24 мая, так как через Минск ожидается возвращение эстоноземельцев до 23 мая.
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