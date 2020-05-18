18.05.2020, 14:11

Вчера Эстония запретила полеты в ряд стран. Однако уже сегодня есть изменения

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Вчера Эстония запретила полеты в ряд стран. Однако уже сегодня есть изменения
Scanpix, via REUTERS By-line:RITZAU SCANPIX

Вчера министр экономики и коммуникаций Таави Аас заявил, что Эстония запрещает полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом — в Швецию, Данию, Бельгию, Великобританию, Турцию, Россию и Беларусь. Однако сегодня появились поправки к этому распоряжению, сообщает Ärileht.

“С сегодняшнего дня мы разрешаем открыть авиасообщение между Эстонией и Данией. Как я уже говорил вчера, было ожидаемо, что ситуация в Дании изменится к утру понедельника. Но я подчеркну, что восстановление полетов должно основываться на реальном положении дел, а не на возможных прогнозах на будущее. Точно также мы будем поступать при возобновлении авиасообщения с другими странами”, — прокомментировал Таави Аас открытие рейсов в Данию.

Намеченный на понедельник рейс авиакомпании airBaltic из Таллинна в Копенгаген был отменен. Однако, по словам Таави Ааса, он надеется, что полеты в Данию состоятся уже в ближайшие дни. “В Эстонии удалось взять коронавирус под контроль благодаря введенным ограничениям, и теперь важно не ухудшить ситуацию”.

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“Ограничения на полеты распространяются только на пассажирские перевозки. Движение грузов сохранится в прежних объемах и без каких-либо препятствий”, — добавил Таави Аас.

Согласно подписанному вчера распоряжению, Министерство разрешает полеты в другие страны только при условии, что там должно быть 25 или меньше инфицированных коронавирусом на 100 000 человек населения за последние 14 дней.

По состоянию на 18 мая полеты разрешены в Германию, Польшу, Норвгению, Австрию, Латвию и Литву. Министерство будет ежедневно следить за ситуацией в странах и соответсвенно изменениям в лучшую сторону открывать с ними авиасообщение. Возобновление авиасообщения зависит также и от правил страны, куда запланирован рейс. Как и в Эстонии, во многих других странах также действуют ограничения на въезд, которые нужно учитывать при планировании путешествия.

Подписанное вчера распоряжение действует с 18 мая до 7 июня. В качестве исключения ограничение на перелеты между Минском и Таллинном действует начиная с 24 мая, так как через Минск ожидается возвращение эстоноземельцев до 23 мая.

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