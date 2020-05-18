Вчера Эстония запретила полеты в ряд стран. Однако уже сегодня есть изменения

“С сегодняшнего дня мы разрешаем открыть авиасообщение между Эстонией и Данией. Как я уже говорил вчера, было ожидаемо, что ситуация в Дании изменится к утру понедельника. Но я подчеркну, что восстановление полетов должно основываться на реальном положении дел, а не на возможных прогнозах на будущее. Точно также мы будем поступать при возобновлении авиасообщения с другими странами”, — прокомментировал Таави Аас открытие рейсов в Данию.

Намеченный на понедельник рейс авиакомпании airBaltic из Таллинна в Копенгаген был отменен. Однако, по словам Таави Ааса, он надеется, что полеты в Данию состоятся уже в ближайшие дни. “В Эстонии удалось взять коронавирус под контроль благодаря введенным ограничениям, и теперь важно не ухудшить ситуацию”.

“Ограничения на полеты распространяются только на пассажирские перевозки. Движение грузов сохранится в прежних объемах и без каких-либо препятствий”, — добавил Таави Аас.