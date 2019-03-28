Ведущие туристические организации страны пытаются вернуть в Эстонию такое же количество финнов, как это было в рекордном 2013 году

Для этого требуется провести ряд активных действий, так как очень многие жители Финляндии неоднократно бывали в Эстонии, а конкуренция сейчас такая, что простого распространения рекламной информации недостаточно. Маркетинговая политика должна стать агрессивнее, нужно предложить что-то кардинально новое и интересное.

Для решения этой задачи будет нанят на работу специальный человек, который займется налаживанием связей с бизнес-клиентами, финскими туристическими фирмами и предприятиями. Также будет введена дополнительная должность — Руководитель по связям с общественностью в Финляндии. Возможности Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) ограничены, но посредством распространения информации через медиаканалы и списки клиентов паромных компаний все вполне может получиться. По данным Таллиннского порта, 43% всех туристов — финны, и по словам директора главной гавани Эстонии Валдо Калму, они готовы сделать все возможное, чтобы вернуть интерес финских туристов к нашей стране.

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Стратегия: +1



Проведенные исследования подтверждают, что действовать нужно с различными возрастными группами, не выделяя ни одну из них. Главная задача состоит в том, чтобы дать нашим северным соседям повод вернуться в Эстонию на один раз больше, чем в прошлом году.

“+1“ — это междисциплинарная стратегия, разработанная экспертами как для Таллинна, так и для Эстонии в целом. “Если хотя бы 10% финнов совершат на одну поездку больше, чем в прошлом году, это уже будет замечательно! А если эти 10% финских туристов останутся в Эстонии на одну или более ночей, то показатели будут только радовать. Это же касается участия финнов в различных эстонских культурных мероприятиях, выставках, театральных постановках — все это отлично отразится на увеличении турпотока из Финляндии”, — сказал Самель.

По мнению директора Центра развития туризма EAS, самое важное — привлечь туристов в низкий сезон, то есть ранней весной и осенью. “Если мы сможем добавить один месяц к туристическому сезону, то это уже будет хороший показатель с финансовой точки зрения”, — добавил он.