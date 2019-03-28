Ведущие туристические организации страны пытаются вернуть в Эстонию такое же количество финнов, как это было в рекордном 2013 году
Главная задача — за три-пять лет вернуть в Эстонию такое же количество финских туристов, как это было в 2013 году
Главная задача — за три-пять лет вернуть в Эстонию такое же количество финских туристов, как это было в 2013 году
Для приостановления тенденции уменьшения количества финских туристов, прибывающих в Эстонию, а также с целью возвращения к рекордным показателям представители Таллиннского порта, компаний Tallink, Eckerö Line и Viking Line, авиакомпании Finnair, Эстонского союза турфирм, Союза отелей и ресторанов, СПА Эстонии, а также рабочая группа туристического департамента разработали план по увеличению спроса и интереса наших северных соседей к Эстонии.
По словам директора Центра развития туризма EAS Маргуса Самели, рекордным по количеству финских туристов стал 2013 год. По данным мобильного позиционирования, тогда финны побывали в Эстонии 2 305 997 раз, потратив здесь в общей сложности 576 миллионов евро (хотя, по данным Эстонского банка, эта сумма составляет 561 миллион евро).
“Мы решили, что надо принять этот амбициозный план и попытаться вернуть количество финских туристов на тот же уровень, как это было в 2013 году”, — подтвердил Самели.
Для этого требуется провести ряд активных действий, так как очень многие жители Финляндии неоднократно бывали в Эстонии, а конкуренция сейчас такая, что простого распространения рекламной информации недостаточно. Маркетинговая политика должна стать агрессивнее, нужно предложить что-то кардинально новое и интересное.
Для решения этой задачи будет нанят на работу специальный человек, который займется налаживанием связей с бизнес-клиентами, финскими туристическими фирмами и предприятиями. Также будет введена дополнительная должность — Руководитель по связям с общественностью в Финляндии. Возможности Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) ограничены, но посредством распространения информации через медиаканалы и списки клиентов паромных компаний все вполне может получиться. По данным Таллиннского порта, 43% всех туристов — финны, и по словам директора главной гавани Эстонии Валдо Калму, они готовы сделать все возможное, чтобы вернуть интерес финских туристов к нашей стране.
Проведенные исследования подтверждают, что действовать нужно с различными возрастными группами, не выделяя ни одну из них. Главная задача состоит в том, чтобы дать нашим северным соседям повод вернуться в Эстонию на один раз больше, чем в прошлом году.
“+1“ — это междисциплинарная стратегия, разработанная экспертами как для Таллинна, так и для Эстонии в целом. “Если хотя бы 10% финнов совершат на одну поездку больше, чем в прошлом году, это уже будет замечательно! А если эти 10% финских туристов останутся в Эстонии на одну или более ночей, то показатели будут только радовать. Это же касается участия финнов в различных эстонских культурных мероприятиях, выставках, театральных постановках — все это отлично отразится на увеличении турпотока из Финляндии”, — сказал Самель.
По мнению директора Центра развития туризма EAS, самое важное — привлечь туристов в низкий сезон, то есть ранней весной и осенью. “Если мы сможем добавить один месяц к туристическому сезону, то это уже будет хороший показатель с финансовой точки зрения”, — добавил он.
Северные соседи должны воспринимать эстонский рынок как свой внутренний рынок и чувствовать себя здесь как дома. У нас есть комфортабельные паромы (99% финских туристов приезжают сюда именно морским путем), где мы можем предложить прекрасное обслуживание, но что происходит дальше, когда они выходят в порту? Самели признает, что при выходе из терминала порта финские туристы чувствуют отстранённость нашего общества, нежелание помочь и устранить трудности. И это учитывая, что мы позиционируем себя как “э-государство”. “Если финский турист захочет самостоятельно забронировать себе билет на автобус или электричку, то это не так и просто ему сделать”, — сказал он.
В финских СМИ было довольно много критики о культуре обслуживания и бизнес-модели в Эстонии. Например, издание Kauppalehti писало, что эстонские места общепита ориентируются исключительно на возможности заработать, и для них намного важнее продать 5 самых дорогих блюд, чем 50 блюд по более доступной цене. По словам Самели, Эстония — не самая дешевая страна, но ее и нельзя назвать очень дорогой. “У нас хорошее соотношение цены и качества. Именно об этом нам и надо рассказывать!“ — отметил он. Самели добавляет, что каждый из нас в путешествиях когда-то сталкивался с неприятными моментами, но этот негатив не стоит распространять на весь народ и страну.
В проведенных EAS исследованиях приняли участие около 10 000 жителей Финляндии. Из них 65% высоко оценили эстонские рестораны, отметив их как “соответствовали ожиданиям” или даже “превзошли ожидания”. В принципе, такой результат был объясним, так как финские туристы всегда позитивно оценивают эстонскую культуру питания.
Пример из жизни: Стоматолог Улла каждый год несколько раз приезжает в Эстонию в рабочие командировки. По его мнению, разницы в ценах между Эстонией и Финляндией уже почти нет. Именно эта причина, как он считает, отпугнула многих туристов, любивших приезжать в Эстонию, например, за алкоголем. Кроме того, на финском рынке сейчас очень много выгодных предложений от авиакомпаний — можно легко и, что главное, дешево улететь, например, в Ригу, Будапешт или Гданьск. Полет будет длиться столько же, как поездка на пароме в Таллинн, но за это путешествие можно будет увидеть что-то новое.
Мероприятия
По данным проведенного исследования, самая интересная тема для финских туристов — различные мероприятия. Так, например, Этап кубка мира по лыжным гонкам в Отепя привел к увеличению количества финских туристов в Тарту на 24%. Однако в это же время общее количество прибывающих в Эстонию финнов снизилось на 19%.
Культура питания
Многие финские туристы приезжают в зимний период в Эстонию, чтобы познакомиться с кулинарными традициями нашей страны. Надо больше проводить всевозможных “недель еды”, лучше рекламировать рестораны, потому что такие гастротуристы могут остановиться на ночь в гостинице и потратить больше денег.
Семейный отдых
Туристы, путешествующие с детьми, чаще всего приезжают в Эстонию на несколько дней и смотрят что-то помимо Таллинна. Но очень часто они не останавливаются в гостиницах, предпочитая частный сектор или палаточный отдых. А у многих даже своя недвижимость здесь есть. Но даже учитывая это, семейный отдых приносит хороший доход стране, поэтому, по словам Самели, надо продумать будущую концепцию и для этой категории отдыхающих.
Культурный туризм
В Эстонии постоянно проходят концерты, выставки, спектакли. Чем не мотивация для будущих поездок?! Надо помочь турфирмам, предлагающим пакетные туры, более легко и свободно приобретать билеты и предлагать их своим клиентам.
Стиль жизни
Это очень большая область деятельности, рассчитанная в основном на молодежь.
Деловой туризм
В прошлом году финская доля в эстонском секторе делового туризма возросла на 7%. А, как известно, этот вид туризма приносит самые большие доходы.