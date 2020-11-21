Великая туристическая депрессия: что происходит с турфирмами и на что жалуются их клиенты

Советы требовались всем
“В этом году в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обратились несколько тысяч туристов, которые хотели подробнее узнать о своих правах. Обращения были связаны со многими турфирмами, и не только с теми, которые находятся в черном списке, — комментирует Хелен Рохтла, юрист в области туризма данного департамента. — Из-за ограничений на передвижения в связи с пандемией вопросы возникли не только у туристов, но и у самих турфирм”.
Много вопросов о правах туристов, по словам Хелен Рохтла, возникло в связи с отменой пакетных туров и полетов. Туристы хотели выяснить, какие у них есть варианты действий.
“Мы объясняем, например, что турист, по закону, имеет право требовать возвращения денег, а также можно договориться с фирмой о переносе путешествия на будущее. Турфирмы обращались к нам с просьбой разъяснить права туристов. Их интересовала также, например, возможность уменьшения туристического залога, так как в этом году продажи туристических услуг значительно упали”, — поясняет Рохтла.
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