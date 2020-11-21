Великая туристическая депрессия: что происходит с турфирмами и на что жалуются их клиенты

Если посмотреть, как сейчас выживают турфирмы, то станет очевидно, что их оборот упал в лучшем случае на 50%, но зачастую это все 80-90%. Из-за этого во многих организациях прошли сокращения работников и урезание заработной платы. Возьмем, к примеру, членов Союза турфирм Эстонии (ETFL).

Наглядные примеры

Пярнуское турагенство Albion Reisid (Albion Reisid OÜ) в два раза сократило численность сотрудников. Еще во втором квартале 2020 года их было шестеро, а в третьем стало уже трое. Если в первом квартале текущего года оборот компании составлял 866 635 евро, что сопоставимо со вторым кварталом прошлого года, то во втором квартале 2020 года оборот составил лишь 25 003 евро. Почти в 35 раз меньше!

В компании Baltic Tours AS в последние годы работало в общей сложности 20-23 человека в офисах Таллинна и Тарту. Сейчас в контактах указан только таллиннский офис, а количество работников сократилось до 14 человек. В два раза с 1170-1240 евро до 650 упали и зарплаты. Если в третьем квартале 2019 года оборот фирмы был 207 242 евро, то за этот же период 2020 года он составил 33 288 евро. То есть оборот компании сократился более чем в 6 раз.