21.11.2020, 11:00

Великая туристическая депрессия: что происходит с турфирмами и на что жалуются их клиенты


Ирина Петрова, МК-Эстония
EST
Великая туристическая депрессия: что происходит с турфирмами и на что жалуются их клиенты
Foto: Andres Putting

В октябре стало известно, что правительство направит 5,8 миллиона евро на поддержку туристических предприятий. В их число входят не только турфирмы, но и гостиницы, фирмы с экскурсионным обслуживанием, перевозчики, организаторы конференций, развлечений и т.д. Выездной туризм как понятие в Эстонии сейчас практически отсутствует, в связи с этим все турфирмы переживают глубочайший кризис, а туристы испытывают неудобства.

Если посмотреть, как сейчас выживают турфирмы, то станет очевидно, что их оборот упал в лучшем случае на 50%, но зачастую это все 80-90%. Из-за этого во многих организациях прошли сокращения работников и урезание заработной платы. Возьмем, к примеру, членов Союза турфирм Эстонии (ETFL).

Наглядные примеры

Пярнуское турагенство Albion Reisid (Albion Reisid OÜ) в два раза сократило численность сотрудников. Еще во втором квартале 2020 года их было шестеро, а в третьем стало уже трое. Если в первом квартале текущего года оборот компании составлял 866 635 евро, что сопоставимо со вторым кварталом прошлого года, то во втором квартале 2020 года оборот составил лишь 25 003 евро. Почти в 35 раз меньше!

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В компании Baltic Tours AS в последние годы работало в общей сложности 20-23 человека в офисах Таллинна и Тарту. Сейчас в контактах указан только таллиннский офис, а количество работников сократилось до 14 человек. В два раза с 1170-1240 евро до 650 упали и зарплаты. Если в третьем квартале 2019 года оборот фирмы был 207 242 евро, то за этот же период 2020 года он составил 33 288 евро. То есть оборот компании сократился более чем в 6 раз.

У таллиннской турфирмы Delfiin Reisibüroo оборот во втором и третьем кварталах этого года и вовсе отрицательный: -46 977 и -14 682 евро соответственно. А в это же время в прошлом году он составлял 99 000-114 000 евро. Из-за этого из семи работников пришлось оставить сначала пятерых, а затем и вовсе сократить до четырех.

“Правительство показало полную несостоятельность и неумение действовать в кризисной ситуации. Меры, которые оно принимает, это перереагирование. Правительство попросту не хочет поддержать отрасль, которая могла бы сейчас работать если и без прибыли, то хотя бы зарабатывая себе на существование, чтобы не садиться на шею государству. Мы могли бы работать и делать это безопасно, но нам не дают”, — заявляет член правления Delfiin Reisibüroo OÜ Светлана Сидоренко.

Она приводит пример, что в августе можно было летать только на Крит, и были введены коэффициенты 16 и 25. При 16 заболевших на 100 000 жителей прибывшие из такой страны должны были соблюдать самоизоляцию. При 25 вообще запрещались полеты в такую страну.

“К середине августа в Греции коэффициент поднялся выше 16. Получается, что туристам по возвращении надо было сидеть две недели на карантине, но не у всех есть такая возможность. Мы просили о замене самоизоляции тестированием, но это было сделано лишь с сентября, — напоминает Светлана Сидоренко. — И хотя турфирмы обращались к правительству с просьбой рассматривать коэффициент регионально, потому что на Крите он тогда был лишь 2,8, наше правительство ответило, что это невозможно, потому что ситуация по регионам быстро меняется.

Туроператорам за свои деньги пришлось гонять пустые самолеты и эвакуировать людей с Крита. А потом уже наше правительство обращалось к правительству Финляндии с просьбой рассматривать ситуацию в Эстонии регионально”.

Владелица турбюро отмечает, что сейчас остро стоит вопрос зимних направлений. Только их открытие позволит турфирмам продержаться на плаву, ведь люди хотят и готовы путешествовать, но им не дают.

Звенья одной цепи

Менеджер по коммуникациям и связям с общественностью туроператора Novatours Олев Рийсберг согласен с тем, что в Эстонии (в отличие от других стран ЕС) сохраняются неоправданно высокие ограничения на поездки. Он приводит в качестве аргумента последний запрет на поездки в Турцию.

“На национальном уровне принимаются непродуманные решения, которые постоянно меняются, что приводит к непонятным ситуациям и наносит дополнительный ущерб пассажирам, туристическим компаниям и их партнерам, — констатирует Рийсберг. — Целому сектору уже пришлось значительно сократить расходы на персонал, офисы и т.д. Если мы хотим продолжать работать устойчиво, важно, чтобы выжило как можно больше авиакомпаний, туроператоров и турагентов. Если какое-либо из звеньев цепи разорвется, будет создан отрицательный эффект домино для всего сектора”.

Представитель туроператора, реализующего путевки в том числе и через посредников, говорит, что некоторые турагентства уже закрылись и ушли с рынка.

“Самыми жизнеспособными, безусловно, являются те туристические компании, которые на протяжении многих лет накапливали резерв, имеют опыт трудных времен в прошлом, приняли правильные решения и сделали необходимые сокращения в самом начале кризиса, — говорит Олев Рийсберг. — Время покажет, сколько турфирм смогут адаптироваться к новым условиям и пережить длительный застой. Для всего туристического сектора чрезвычайно важно, чтобы государство оказало адресные меры поддержки. Это поможет нам в будущем иметь возможность летать в отпуск напрямую из Таллинна”.

Невозвратные деньги

К пандемии и закрытию границ не был готов никто, из-за чего и турфирмы, и туристы оказались в ситуации неизвестности. Сейчас в черном списке Департамента защиты потребителя и технического надзора числится два случая, когда деньги туристам не вернули массово. Примечательно, что речь идет в обоих случаях о детях. Напомним, что в черный список департамента попадают юридические лица, не исполнившие в срок решение Комиссии по потребительским спорам.

В конце 2019 года ученики Выннуской средней школы через своего учителя заключили договор с Nordland Travel OÜ о поездке в Великобританию, которая должна была состояться 26-29 марта этого года и стоила 14 044 евро.

Из-за введения режима ЧП поездка была отменена. Турфирме было заплачено 13 958 евро, из которых она вернула только 3088. Компания пообещала вернуть деньги за тур, но не все и не сразу, потому что сумму за входные билеты и размещение вернуть невозможно.

Комиссия по потребительским спорам решила, что в контексте заключенного договора можно считать, что школьниками был приобретен пакетный тур, когда организатор поездки обязуется предоставить комплекс услуг. А так как отказ от поездки был по причине ЧП, тур-оператор не имеет права удерживать с клиента никакие суммы за отказ и должен вернуть все 14 044 евро.

Советы требовались всем

“В этом году в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обратились несколько тысяч туристов, которые хотели подробнее узнать о своих правах. Обращения были связаны со многими турфирмами, и не только с теми, которые находятся в черном списке, — комментирует Хелен Рохтла, юрист в области туризма данного департамента. — Из-за ограничений на передвижения в связи с пандемией вопросы возникли не только у туристов, но и у самих турфирм”.

Много вопросов о правах туристов, по словам Хелен Рохтла, возникло в связи с отменой пакетных туров и полетов. Туристы хотели выяснить, какие у них есть варианты действий.

“Мы объясняем, например, что турист, по закону, имеет право требовать возвращения денег, а также можно договориться с фирмой о переносе путешествия на будущее. Турфирмы обращались к нам с просьбой разъяснить права туристов. Их интересовала также, например, возможность уменьшения туристического залога, так как в этом году продажи туристических услуг значительно упали”, — поясняет Рохтла.

Она делает вывод, что пандемия очень сильно повлияла на туризм, и в этой новой для нас всех ситуации помощь и советы нужны были и туристам, и турфирмам.

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