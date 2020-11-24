Великобритания сократит срок карантина для прибывающих из-за рубежа

Как сообщил глава Министерства транспорта Грант Шаппс, с 15 декабря пассажиры, прибывающие в Великобританию, смогут сдать тест на COVID-19 после пяти дней самоизоляции. Те, чьи тесты окажутся отрицательными, будут избавлены от необходимости дальнейшей изоляции.

Для этого пассажирам, прибывающим воздушным, морским или железнодорожным транспортом, предлагается заказать тест перед вылетом в Великобританию из утвержденного правительством списка, они также должны будут заполнить специальную форму на сайте правительства и отправиться к месту самоизоляции. Тест можно будет сдать на дому по месту самоизоляции или в частной клинике за свой счет.

"Наша новая стратегия тестирования позволит нам путешествовать более свободно, видеть близких и вести международный бизнес. Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии", — заявил Шаппс.