Великобритания сократит срок карантина для прибывающих из-за рубежа
Путешественники, прибывающие в Великобританию, смогут сократить срок обязательного карантина с двух недель до пяти дней при получении отрицательного теста на коронавирус.
Путешественники, прибывающие в Великобританию, смогут сократить срок обязательного карантина с двух недель до пяти дней при получении отрицательного теста на коронавирус.
Как сообщил глава Министерства транспорта Грант Шаппс, с 15 декабря пассажиры, прибывающие в Великобританию, смогут сдать тест на COVID-19 после пяти дней самоизоляции. Те, чьи тесты окажутся отрицательными, будут избавлены от необходимости дальнейшей изоляции.
Для этого пассажирам, прибывающим воздушным, морским или железнодорожным транспортом, предлагается заказать тест перед вылетом в Великобританию из утвержденного правительством списка, они также должны будут заполнить специальную форму на сайте правительства и отправиться к месту самоизоляции. Тест можно будет сдать на дому по месту самоизоляции или в частной клинике за свой счет.
"Наша новая стратегия тестирования позволит нам путешествовать более свободно, видеть близких и вести международный бизнес. Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии", — заявил Шаппс.
При этом на тех, кто откажется сдавать тест на пятый день изоляции, будет распространяться прежнее требование о 14-дневном карантине.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, более 55 тыс. человек с COVID-19 скончались.
Требование об обязательном карантине введено в стране с середины июня.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Ягудин раскрыл размер своей «президентской» пенсии
Умирающий от COVID медик записал обращение — видео